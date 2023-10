Britney Spears hätte sich mehr von Kevin Federline gewünscht

Auch er bleibt nicht verschont. Britney Spears (41) sorgt mit ihren Memoiren "The Woman in Me" gerade für Aufsehen. In dem Buch nimmt die Sängerin kein Blatt vor den Mund und erzählt ausgiebig von ihrer Vergangenheit. Auch ihr Ex-Mann Kevin Federline (45) ist in dem Werk Thema. Unter anderem bringt Britney zum Ausdruck, dass sie gern mehr Engagement von Kev gesehen hätte.

Wie Us Weekly schon vor der Veröffentlichung der Memoiren herausfindet, spricht sie über die rund zwei Jahre lange Ehe mit dem einstigen Rapper. Brit hätte sich gewünscht, dass Kevin in ihrer Ehe präsenter gewesen wäre und sich nicht nur auf seine Rap-Karriere fokussiert hätte. Dennoch spricht die "Circus"-Interpretin auch positiv über ihn: "Gott segne sein Herz", schreibt sie.

Gemeinsam mit Kevin teilt Britney zwei Söhne: Jayden (17) und Sean (18). Mittlerweile wohnen die beiden bei ihrem Vater auf Hawaii, nachdem sie sich etwas von ihrer Mutter abgewendet haben. So sollen ihnen etwa die ständigen Videos und Fotos von Britney auf Instagram peinlich gewesen sein.

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline, Dezember 2008

Getty Images Kevin Federline, ehemaliger Tänzer

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden und Sean im Jahr 2018

