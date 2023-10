Darum ist "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela Single

Warum hat Michaela ihren Mister Right noch nicht gefunden? Die Angestellte im öffentlichen Dienst ist aktuell bei Hochzeit auf den ersten Blick auf der Suche nach ihrer besseren Hälfte. Ihr Partner sollte so lebensfroh, sportlich und pfiffig wie sie sein. Mittlerweile geht sie schon seit neun Jahren allein durchs Leben. Doch woran liegt es, dass Michaela immer noch Single ist?

"Ich bin Single, weil ich glaube, dass ich ein sehr oberflächlicher Mensch bin", verrät sie in ihrem Vorstellungsvideo. Sie scanne jemanden in Sekundenschnelle ab und entscheide dann, ob ihr derjenige gefalle oder nicht. "Ich glaube, ich habe mich da so auf ein Beuteschema eingeschossen. Ansonsten kann ich es eigentlich nicht verstehen", erklärt die 54-Jährige.

Vielleicht kann ihr Match Karsten das ändern. Die beiden verbindet der Sport und die Liebe zu Tieren. Außerdem hat Michaela die familiären Gegebenheiten, die sich ihr Ehemann in spe wünscht. Denn sie ist bereits Mutter einer Tochter und Oma eines Enkels. Karsten erzählte wiederum: "Ich würde gerne ankommen. Ich würde gerne dauerhaft in einer Partnerschaft leben, vielleicht irgendwo auch eine kleine Familie. Man weiß ja nicht... Wird meine Partnerin schon ein Kind haben oder ist sie vielleicht so jung, dass sie noch einen Kinderwunsch hat?"

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige

Instagram / michaela_hadeb2023 Michaela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2023

Anzeige

Sat.1 Karsten, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2023

Anzeige

Instagram / michaela_hadeb2023 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Michaela

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de