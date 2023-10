Fans kritisieren: Nahm Kelly Clarkson mit Medikamenten ab?

Nutzte Kelly Clarkson (41) etwa Schlankmacher? 2020 hatte die Sängerin die Scheidung von ihrem Mann Brandon Blackstock (46) eingereicht. Das Liebes-Aus hatte damals Spuren hinterlassen. Im Juni dieses Jahres gab sie preis, während des Prozesses Antidepressiva genommen zu haben. Heute scheint es ihr besser zu gehen – denn sie präsentiert nun stolz ihr Abnehmergebnis im Netz. Doch Fans vermuten, dass Kelly dafür Medikamente zur Hilfe nimmt.

Vor ihrem Besuch in einer Talkshow postet Kelly ein Bild von sich auf Instagram, auf dem sie nicht nur sichtlich erschlankt ist, sondern auch bis über beide Ohren strahlt. Doch in den Kommentaren zeigen ihre Fans sich besorgt. Denn neben zahlreichen Komplimenten vermuten einige Follower, dass das verschreibungspflichtige Diabetes-Medikament Ozempic ein Hilfsmittel gewesen sein könnte. Das reduziert nämlich nachweislich das Körpergewicht. "Was zum Teufel ist hier los?", fragt ein User entsetzt und ein anderer meint: "Ozempic-Gesicht!" Andere befürworten das Medikament auch: "Ozempic steht dir gut!"

Nach ihrer Scheidung schien Kelly ihr Leben komplett umzukrempeln. Unter anderem ließ sie auch Los Angeles hinter sich, um einen neuen Anfang zu wagen. "Ich wollte dort von Anfang an nicht leben. Es gab nur mich und meine Kinder dort, während der Rest meiner Familie an der Ostküste lebt", begründete die 41-Jährige ihre Entscheidung in der "Today Show". Mittlerweile ist New York ihr neues Zuhause.

