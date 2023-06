Deshalb kehrte Kelly Clarkson Los Angeles den Rücken zu!

Sie hatte gute Gründe für den Umzug! Die Sängerin Kelly Clarkson (41) hatte im Jahr 2020 die Trennung von ihrem Ehemann Brandon Blackstock (46) verkündet. Vor einigen Monaten entschied die Texanerin dann, mit ihren beiden Kindern River (9) und Remington einen Neuanfang in New York City zu wagen, wofür sie ihr Nest in Los Angeles aufgab. Nun verrät Kelly, warum ihr diese Entscheidung nicht schwergefallen ist!

Als sie zu Gast in der "Today Show" ist, packt Kelly darüber aus, dass sie noch nie ein großer Fan von Los Angeles gewesen war: "Ich wollte dort von Anfang an nicht leben. Es gab nur mich und meine Kinder dort, während der Rest meiner Familie an der Ostküste lebte." Die negativen Gefühle zwangen die Musikerin schließlich dazu, sich etwas einzugestehen: "Ich war dort einsam. Nicht im Sinne von 'Ich brauche einen Freund' oder so. Einsam im Sinne von 'Ich vermisste meine Familie, ich vermisste es, überhaupt eine Familie zu haben.'" Erst nach der Trennung von Brandon habe sie einen Umzug in den Big Apple in Erwägung ziehen können, da ihr Ex niemals mitgekommen wäre.

Neben dem Umzug in eine neue Stadt genießt Kelly jetzt offenbar auch andere Freiheiten. Vor einigen Wochen war nämlich bekannt geworden, dass die Musikerin es nicht eilig habe, sich in eine neue Beziehung zu stürzen. Sie scherze wohl sogar darüber, für immer Single bleiben zu wollen.

Getty Images Kelly Clarkson und Brandon Blackstock mit ihren Kindern River Rose und Remington Alexander

Getty Images Kelly Clarkson, Juni 2023

Getty Images Brandon Blackstock and Kelly Clarkson, 2020

