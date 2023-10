Für Frau und Kind: Steve Martin will beruflich kürzertreten

Steve Martin (78) hat im Momen alle Hände voll zu tun! Der US-amerikanische Komiker, Schauspieler und Produzent arbeitet unter anderem bereits seit einigen Jahren an der beliebten Serie Only Murders in the Building: Neben Selena Gomez (31) und Co. spielt der gebürtige Texaner in der Comedy-Krimi-Show eine der Hauptrollen. Außerdem fungiert er am Set auch als Produzent und Ideengeber. In Zukunft will Steve aber offenbar kürzertreten – und zwar seiner Familie zuliebe!

Das behauptet jetzt jedenfalls ein Insider gegenüber National Enquirer. "Auf der einen Seite ist Steve begeistert, dass er mit dieser originellen neuen Serie seine Popularität zurückgewonnen hat", erklärt der Informant und betont: "Aber auf der anderen Seite findet er den strapaziösen Zeitplan anstrengend und es raubt ihm Zeit mit seiner Familie." Er wünscht sich also offenbar mehr gemeinsame Momente mit seiner Frau Anne Stringfield und der gemeinsamen Tochter Mary.

Vor über einem Jahr äußerte sich Steve auch bereits persönlich zu seinem Wunsch, die Karriere irgendwann an den Nagel zu hängen. Seine Liebste glaube aber nicht daran, dass er das auch wirklich durchzieht. "Meine Frau sagt immer: 'Du sagst ständig, dass du in Rente gehen willst und dann fällt dir wieder was Neues ein'", lachte er zu diesem Zeitpunkt gegenüber Hollywood Reporter.

Disney+ Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short in "Only Murders in the Building"

Getty Images Steve Martin im Dezember 2022 in New York City

Getty Images Steve Martin, Oktober 2016

