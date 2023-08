Steve Martin wird 78: Selena Gomez teilt Lieblingsmomente

Selena Gomez (31) gratuliert ihrem Kollegen herzlich zum Geburtstag. Aktuell ist die Schauspielerin in der dritten Staffel der Krimikomödie Only Murders in the Building zu sehen. Dort stand sie mit zwei echten Comedygrößen vor der Kamera: Steve Martin (78) und Martin Short (73). Dass das Trio sich richtig gut versteht, bewiesen sie bereits mehrfach mit lustigen Posts im Netz. Nun feiert Steve seinen 78. Geburtstag und Selena gratuliert mit ihren liebsten Erinnerungen.

In ihrer Instagram-Story teilt Selena den süßen Tribut an ihren Kollegen. Sie postet zunächst einen Clip, der den Hollywoodstar zusammen mit Martin in einer witzigen Szene zeigt. Dazu schreibt sie: "Alles Gute zum Geburtstag, Steve Buddy!" Ein weiteres Video filmt sie selbst: In einer der Schauspielerkabinen am Set beweist das Geburtstagskind sein Talent am Banjo. Zu sehen ist auch der Fuß der 31-Jährigen, der schwungvoll mitwippt.

Hier ist wohl eine sehr enge Freundschaft entstanden. Wie gut die Dynamik der drei beim Dreh funktioniert hatte, verriet Selena bereits 2021 gegenüber People. "Ich hatte sofort das Gefühl, Teil des Trios zu sein. Sie sind einfach die Besten. Sie sind extrem bescheiden und freundlich, und sie haben einfach einen anderen Blick auf das Leben als alle, die ich je getroffen habe", schwärmte sie. Auch habe sie Steve und Martin über ihre langjährige Erfahrung in Hollywood ausgefragt und dabei viel gelernt.

Instagram / selenagomez Steve Martin, Schauspieler

Disney+ Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short in "Only Murders in the Building"

Getty Images Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short, 2022

