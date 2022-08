"Das war's": Steve Martin will Schauspielkarriere beenden!

Wird Steve Martin (77) in Zukunft auch weiter vor der Kamera stehen? Seit den 70ern steht der Schauspieler vor der Kamera und auf der Bühne. In etlichen Filmproduktionen hat er mitgespielt, darunter "Vater der Braut" oder "Im Dutzend Billiger". Zurzeit läuft die Serie "Only Murders in the Building" auf Disney Plus, die der Comedian produziert und in der er neben Martin Short (72) und Selena Gomez (30) eine der Hauptrollen spielt. Doch trotz des Erfolges der Serie denkt Steve darüber nach, seine Karriere zu beenden – oder zumindest kürzerzutreten!

"Wenn die Serie vorbei ist, werde ich keine neue Rolle suchen. Auch keine neuen Filme. Ich werde auch keine Cameos mehr machen. Es ist verrückt, aber das war's", sagte Steve zu The Hollywood Reporter. In "Only Murders in The Building" wird er seine vorerst letzte Rolle gespielt haben, auch wenn das nicht bedeutet, dass der 76-Jährige sich vollständig zurückzieht. Immerhin habe er derzeit noch weitere Projekte in Arbeit, unter anderem ein Buch und eine Comedytour zusammen mit seinem Co-Star Martin. Nur in seine "wilden Jahre" möchte Steve nicht mehr zurückkehren!

Eine glaubt noch nicht so recht an Steves Karriereende – seine Gattin Anne Stringfield. "Meine Frau sagt immer: 'Du sagst ständig, dass du in Rente gehen willst und dann fällt dir wieder was Neues ein'", scherzte Steve. Aber von Rente sei auch nie die Rede gewesen. Er möchte nur etwas weniger arbeiten.

Getty Images Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short

Getty Images Steve Martin in Los Angeles, Juni 2022

Disney+ Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short in "Only Murders in the Building"

