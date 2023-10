Heidi Klum schminkte sich diese Horror-Make-up-Looks selbst

Heidi Klum (50) soll also nicht nur Model, Mama, Moderatorin und Chefjurorin, sondern auch noch Make-up-Talent sein? Seit mittlerweile fast 24 Jahren ist die gebürtige Bergisch Gladbacherin für ihre Halloween-Partys und schaurig-schönen Grusel-Looks bekannt. 2002 verkörperte sie die Cartoon-Figur Betty Boop, sechs Jahre später die Hindu-Göttin Kali. 2022 sah man sie als gigantischen Wurm an Toms (34) Angel über den Boden robben. Jetzt verrät Heidi: In den ersten Jahren waren Haar und Make-up Eigenkreation!

Sicher ist, die Kostüme, die sich Heidi jedes Jahr neu kreiert, waren von Beginn an ausgefallen und etwas ganz Besonderes. Doch das wussten Fans noch nicht über die 50-Jährige und ihre Looks: "In den ersten sechs oder sieben Jahren meiner Halloween-Partys habe ich Haare und Make-up immer selbst gemacht" – beispielsweise, als sie sich 2006 als der verbotene Apfel von Adam und Eva oder drei Jahre zuvor als vergoldetes Alien verkleidete. Das erklärt die Horror liebende Beauty in ihrer "Amazon Live Halloween Hotline". Mit ihrer dekorativen Kosmetik sorge sie immer für das besondere Etwas am Kostüm.

Nach nun mehr als dreißig Jahren Erfahrung im Business gehört Heidi zu den erfolgreichsten und bestverdienenden Models weltweit. Rund 150 Millionen Euro soll die GNTM-Schöpferin auf dem Konto haben. Nur Cindy Crawford (57), Gisele Bündchen (43) und Kathy Ireland (60) toppen sie.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum posieren an Halloween 2022

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2003

Getty Images / Jarrod Williams, Dimitrios Kambouris, Monica Schipper Collage: Kathy Ireland, Gisele Bündchen, Heidi Klum

