"Kreation von Walentina": Gigi Birofio nimmt Can nicht ernst

Sie liefern sich mal wieder einen Schlagabtausch. Im Sommerhaus der Stars fliegen zwischen den Teilnehmern häufiger mal die Fetzen. Was jedoch in diesem Jahr passierte, sprengte den Rahmen. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Gigi Birofio (24) und Can Kaplan werden die beiden Männer wohl keine Freunde mehr. Das beweisen sie auch jetzt wieder einmal: Beim Aufeinandertreffen macht sich Gigi wiederholt über Can lustig.

Bei einem Event im Vorfeld von "Fame Fighting" treffen die Hitzköpfe aufeinander. Und da geht es auch wieder ordentlich zur Sache – denn keiner der beiden nimmt ein Blatt vor den Mund. "Du bist eine Kreation von Walentina!", wettert der Italiener gegen Can und fügt direkt danach hinzu: "Du existierst nicht mehr. Sie hat dich erschaffen." Dem entgegnet der 23-Jährige angeregt: "Kennst du mich? Warum urteilst du über mich?" Doch bleibt das nicht Gigis einziger Vorwurf. "Du hast ja einen Vertrag mit Walentina (23). Wenn ihr Schluss macht, musst du deine Follower wegmachen". Can dementiert das Ganze jedoch umgehend.

Nach dem handgreiflichen Streit vor laufenden Kameras zog der Sender schon kurze Zeit später Konsequenzen. "Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz. Daher müssen Gigi und seine Partnerin Dana das Sommerhaus verlassen", hieß es daraufhin in einem von RTL eingeblendeten Statement.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, TV-Bekanntheit

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Persönlichkeiten

Das Sommerhaus der Stars, RTL Gigi Birofio und Dana Feist beim Sommerhaus

