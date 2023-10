Marc Terenzi und Verena Kerth haben in Las Vegas geheiratet!

Die beiden sind einen großen Schritt gegangen! Schon seit fast anderthalb Jahren sind Marc Terenzi (45) und Verena Kerth (42) ein Paar. Im Januar dieses Jahres fiel der Sänger dann nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp auf die Knie und stellte Verena vor laufender Kamera die Frage aller Fragen. Nun sind sie den nächsten Schritt gegangen: Marc und Verena haben in Las Vegas geheiratet!

Das teilen die beiden TV-Stars auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen mit. In der klassischen "Little White Chapel" in den USA haben sich die beiden das Jawort gegeben. Während Marc eine Lederhose und ein weißes Hemd mit Jackett trägt, flasht seine Frau in einem schicken weißen Hochzeitsdirndl. "Traumfrau", schwärmt Marc zudem zu einem Foto von Verena.

Wann die beiden auch in Deutschland offiziell heiraten wollen, ist bislang nicht bekannt. Der einstige Team 5ünf-Sänger hat derzeit aber eigentlich auch andere Sorgen: Wegen Belästigungsvorwürfen wurde er zu einer Geldstrafe verdonnert. Dagegen will Marc allerdings vorgehen.

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im September 2022

Instagram / marc_terenzi Verena Kerth an ihrem Hochzeitstag, Oktober 2023 in Las Vegas

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

