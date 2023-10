North West (10) plappert auf TikTok aus: Sie hat Legasthenie

North West (10) plaudert etwas Privates aus! Die Tochter von Kim Kardashian (43) und Kanye West (46) steht schon seit sie ein kleines Kind ist im Rampenlicht. Mittlerweile begeistert sie auch viele Fans mit ihrem TikTok-Account – der aber streng von ihrer Mama überwacht wird. Jetzt plappert North auf der Plattform etwas aus, das offenbar nicht an die Öffentlichkeit sollte!

Am Mittwoch machte die Zehnjährige auf TikTok einen Livestream und sprach zu ihren Fans. Mama Kim saß natürlich daneben. Plötzlich gab North zu: "Leute, ich habe Legasthenie. Wisst ihr überhaupt, was das ist?" Kim schritt daraufhin sofort ein und stoppte den Redefluss ihrer Tochter: "Northy, du plauderst hier aus dem Nähkästchen!" Sie wolle eigentlich bewusst nicht über solche privaten Dinge sprechen, die ihre Kinder betreffen.

Wegen TikTok hatte North in der Vergangenheit schon öfter Ärger am Hals. So kritisiert etwa ihr Vater Kanye immer wieder, dass sie zu jung für die Plattform sei. Neulich musste ihre Mutter etwa einen Clip löschen. "Ich habe im Internet gesehen, dass [die Leute] sagten 'Kanye hatte recht', und vielleicht hatte er in diesem Fall recht", gab sie danach im Interview mit Time Magazine zu.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im September 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West, April 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de