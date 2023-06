"Kanye hatte recht": Kim löscht North Wests TikTok-Clip

Kim Kardashian (42) rudert zurück! Die Unternehmerin hatte sich immer gerne mit ihrer ältesten Tochter North (10) auf der Videoplattform TikTok gezeigt. Deren Vater Kanye West (46) war davon allerdings gar nicht begeistert gewesen und griff die Unternehmerin öffentlich an. Deshalb löschte die Skims-Gründerin die App vom Handy ihrer Tochter – doch wenig später posteten sie wieder gemeinsam. Jetzt scheint Kim ihre Meinung wieder geändert zu haben, und löscht einen viralen Clip!

Darin waren die Zehnjährige und die Rapperin Ice Spice (23) zu sehen. "Als ich den Text sah, dachte ich: 'Oh nein, das nehmen wir runter'", erklärte Kim dem Time Magazine. Der Grund dafür waren zahlreiche Kommentare von Usern der Videoplattform. "Ich habe im Internet gesehen, dass [die Leute] sagten 'Kanye hatte recht', und vielleicht hatte er in diesem Fall recht", begründete der Keeping up with the Kardashians seine Entscheidung. Doch ganz wird ihre Tochter wohl nicht im Netz verschwinden, denn ihre Mutter stellt klar: "Aber [sie] liebt es, Videos zu machen und ihre kleinen Haar-Tutorials zu machen. Ich werde dafür kämpfen, dass sie kreativ sein darf."

Als Kim und North sich im vergangenen Jahr wieder auf TikTok zurückmeldeten, posteten die beiden einen Clip, auf dem sie gemeinsam mit Penelope Disick (10) performten. Das Mutter-Tochter-Gespann und die Tochter von Kourtney (44) bewegten die Lippen zu Machine Gun Kellys (33) Song "Emo Girl" und tanzten. Dazu trugen die Drei schwarzen Lippenstift und verschmierten dunklen Lidschatten.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

Anzeige

ActionPress Kanye West, Rapper

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de