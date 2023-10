Traumhochzeit mit Luca: Christina Luft weinte die ganze Zeit

Diesen Tag werden Luca Hänni (29) und Christina Luft (33) so schnell nicht vergessen. Ende August gaben die beiden Let's Dance-Stars sich das Jawort. Im Netz gewährten sie ihren Fans bereits einen kleinen Einblick, der zeigt, wie romantisch der besondere Tag war. Vor allem das Kleid der Profitänzerin mit den weißen Blüten war ein Hingucker. Nun geben die frisch Verheirateten einen intensiven Einblick in die Hochzeit: Für Luca und Christina war es ein ganz emotionaler Tag!

"Sie kam die Treppe herunter und ich habe sie schon ein bisschen durch die Sträucher gesehen – und da war Ende Gelände bei mir", erinnert Luca sich im Bunte-Interview an den Moment, in dem er Christina im Brautkleid sah. Aber auch bei seiner Liebsten blieb kein Auge trocken: "Ich habe die halbe Trauung durchgeweint. [...] In diesem Moment kommt dann sehr viel zusammen." Nach der Heirat änderte sich auch Christinas Nachname, denn sie nahm den Namen des Sängers an. "Jeder weiß ja mittlerweile, dass wir zwei sind. Dann ist es auch schön, einen gemeinsamen Namen zu haben", schwärmt sie.

Auch eine gemeinsame Bleibe haben die Hännis schon. Christina war vor der Hochzeit extra von Köln in die Schweiz zu ihrem Luca gezogen. Dort hatten sie ein gemeinsames Haus gekauft und es zusammen renoviert. "Das ist unser absolutes Traumhaus und unser Zuhause. Wir fühlen uns hier wahnsinnig wohl", freut sich die 33-Jährige.

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni im September 2021 in Zürich

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und Christina Luft im September 2023

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni

