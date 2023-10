"Bester Freund": Gwyneth Paltrow schwärmt von ihrem Mann!

Gwyneth Paltrow (51) lässt die ganze Welt an ihrem Liebesglück teilhaben! Die US-amerikanische Schauspielerin geht schon seit einigen Jahren mit ihrer besseren Hälfte Brad Falchuk (52) durchs Leben: Die "Flight Girls"-Darstellerin und der Regisseur gaben sich 2018 im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort. Auch rund fünf Jahre nach der Trauung macht die Blondine nur allzu gerne deutlich, wie verliebt sie ist: Jetzt schwärmt Gwyneth in den höchsten Tönen von ihrem Mann Brad!

Im Interview mit Bustle gewährt die 51-Jährige einen kleinen Einblick in ihre Beziehung – und dabei lobt sie ihren Ehemann total. "Ich liebe meinen Mann so sehr, das hat mein Leben wirklich verändert", betont Gwyneth und fügt hinzu: "Ich bin wirklich glücklich. Er ist ein toller Typ und mein bester Freund."

Aber was genau schätzt Gwyneth denn eigentlich an ihrem Brad? In dem Interview hebt der Hollywoodstar einige Eigenschaften ihres Mannes hervor: Unter anderem bezeichnet die Ex-Frau von Chris Martin (46) Brad als "so geduldig" und "so unvoreingenommen und aufgeschlossen".

Getty Images Gwyneth Paltrow im März 2023 in Los Angeles

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow, Dezember 2018

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

