Gwyneth Paltrow und Brad feiern ihren fünften Hochzeitstag

Gwyneth Paltrow (51) und ihr Liebster Brad Falchuk (52) haben einen Grund zum Feiern! Nach ihren gescheiterten Beziehungen mit Brad Pitt (59) oder Ben Affleck (51) und nach der zerbrochenen Ehe mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin (46) fand die Schauspielerin ihr Liebesglück an der Seite des TV-Produzenten. 2018 gaben sich die beiden schließlich das Jawort. Auch heute noch schweben Gwyneth und Brad auf Wolke sieben. Nun feiern die Turteltauben ihren fünften Hochzeitstag!

Das feiert die 51-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Vor einem mit Lichterketten geschmückten Arrangement und umgeben von einer felsigen Schlucht posiert das Paar süß für die Kamera. Unter die Bilderreihe schreibt Gwyneth die Zahl fünf und fügt zudem zwei rote Herzen hinzu. In den Kommentaren freuen sich die Fans für die "Sliding Doors"-Darstellerin und ihren Liebsten. "Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, ihr Süßen" oder "Alles Gute zum Hochzeitstag! Ich wünsche euch ein glückliches gemeinsames Leben", sind nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Dennoch musste das Paar in den vergangenen Jahren schon die ein oder andere Krise durchmachen. So behauptete ein Insider gegenüber Radar Online, dass der 52-Jährige nicht immer zufrieden in seiner Ehe war – Grund dafür war Gwyneths Dominanz: "Brad hat sich immer gewehrt, wenn Gwyneth ihn herumkommandierte oder unangemessene oder peinliche öffentliche Enthüllungen über ihr Sexleben machte – oder über ihre Gefühle für ihre Ex-Freunde sprach."

Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk bei der "The Politician"-Premiere im September 2019

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und ihr Mann Brad Falchuk

Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk im Dezember 2018

