Britney Spears enthüllt: Vater Jamie griff ihren Sohn an!

Es kommen weitere erschreckende Details aus Britney Spears' (41) Privatleben ans Licht! Die "Everytime"-Interpretin stand bis 2021 für rund 13 Jahre unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (71). Schon kurz nach dem Ende der gesetzlichen Betreuung machte die US-amerikanische Popsängerin öffentlich, dass sie während dieser Zeit nicht gut behandelt und ausgenutzt wurde. Jetzt macht sie einen weiteren Vorfall publik: Jamie soll einst Britneys ältesten Sohn Sean Preston (18) angegriffen haben!

Laut Us Weekly berichtet die Blondine in ihren Memoiren "The Woman in Me", die offiziell erst am 24. Oktober erscheinen, dass es vor einigen Jahren eine üble Auseinandersetzung zwischen ihrem Vater Jamie und ihrem damals 13-jährigen Sohn Sean gab. "Mein Sohn wollte sich in einem Schlafzimmer einschließen, um den Streit zu beenden. Mein Vater brach die Tür auf und schüttelte ihn", schreibt Britney.

Daraufhin habe Kevin Federline (45) – Britneys Ex-Mann und Vater ihrer zwei Söhne – Konsequenzen gezogen. "Kevin erstattete Anzeige bei der Polizei und mein Vater durfte die Kinder nicht mehr sehen", erklärt die Sängerin. Sean sei bei dem Vorfall zwar "nicht körperlich verletzt" worden, jedoch sei er danach sehr "ängstlich und aufgewühlt" gewesen.

Getty Images Jamie Spears im März 2008

Getty Images Britney Spears, Musik-Ikone

Instagram / britneyspears Britney Spears' Sohn Sean Preston

