Gruselig! Schauspielerin Sharon Stone hat einen Stalker

Sharon Stone (65) fürchtet sich um ihre Sicherheit. Die Schauspielerin wurde vor allem in den 1990er-Jahren weltberühmt. Doch erst im Sommer dieses Jahres verriet sie, dass in ihrem Leben nicht alles glatt gelaufen war: 2001 hatte sie einen Schlaganfall erlitten und musste sich danach zurück ins Leben kämpfen. Nun sorgt sie sich um sich und ihre Familie: Sharon wird von einem gruseligen Stalker verfolgt.

Das berichtet der Privatdetektiv der "Basic Instinct"-Bekanntheit gegenüber Daily Mail. Er habe herausgefunden, wer der Mann ist. Er sei "vernarrt und psychisch labil" und Sharon lebe mit ihrer Familie "in ständiger Angst", betont der Detektiv. So schreibt der Stalker ihr etwa immer wieder Briefe und behauptet darin, dass er einen Sohn mit der 65-Jährigen hat, der jedoch in den 1980er-Jahren ermordet wurde.

Einmal tauchte der Stalker sogar am Haus von Sharons Schwester Kelly in L.A. auf. Später schickte er dann einen Brief, worin er davon berichtet: "Leider wusste der Wachmann am Tor (Videoanruf) nicht, wer [ich] persönlich war. [...] Vielleicht dachte er, dass ich eine Art Krimineller bin!" Mittlerweile soll der Stalker aber keine Gefahr mehr für Sharon darstellen, da der Privatdetektiv sich um die Angelegenheit kümmert.

Getty Images Sharon Stone im Dezember 2022 in Jeddah

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

Getty Images Sharon Stone auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

