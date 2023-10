Schlaf ist für Sharon Stone Jahre nach Schlaganfall wichtig

Sharon Stone (65) spricht mehr über die schwere Zeit. Im Sommer verriet die Schauspielerin, dass sie 2001 einen Schlaganfall erlitten hatte. Der Auslöser war eine Hirnblutung gewesen, woraufhin die Golden Globe Award-Gewinnerin eine Woche im Koma lag. Anschließend musste sie eine jahrelange Therapie machen, um sich wieder ins Leben und ihren Job zurückzukämpfen. Wie ihr Alltag Jahre nach dem einschneidenden Erlebnis aussieht, verrät Sharon nun.

Dem People-Magazin erzählt die 65-Jährige, dass sie auch mehr als 20 Jahre nach dem Schlaganfall viel ruhen muss. "Ich brauche acht Stunden ununterbrochenen Schlaf, damit meine Gehirnmedikamente wirken, damit ich keine Anfälle bekomme", erinnert sich Sharon. Sie habe lange Zeit das Gefühl vermitteln wollen, dass sie wieder ganz die Alte sei.

Doch das habe anfangs nicht funktioniert, die "Sliver"-Darstellerin musste um ihre Karriere und Co. bangen. "Ich verlor all mein Geld. Ich verlor das Sorgerecht für mein Kind. Ich verlor meine Karriere. Ich verlor all diese Dinge, von denen du glaubst, sie sind deine echte Identität und dein Leben", erklärte Sharon dem Magazin.

filmdigital//MEGA Sharon Stone bei ihrer Kunstausstellung in der Allouche Gallerie

Getty Images Sharon Stone auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

