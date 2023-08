Für immer Legende: Robin Williams ist schon neun Jahre tot

Robin Williams (✝63) fehlt. Der US-Amerikaner galt in Hollywood als absoluter Ausnahme-Schauspieler. In Filmen wie "Good Will Hunting" oder "Der Club der toten Dichter" hatte er mit seiner schauspielerischen Darbietung alle vom Hocker gehauen. Dafür war er auch mit zahlreichen Preisen wie beispielsweise drei Oscars ausgezeichnet worden. 2014 waren dann aber traurige Nachrichten um Robin bekannt geworden: Er nahm sich das Leben. Inzwischen ist sein Tod schon neun Jahre her...

Während Robin vor der Kamera vor allem mit nachdenklichen Rollen glänzte, hatte er das Publikum aber auch mit seinem strahlenden Lächeln in den Bann ziehen können. Abseits seiner Arbeit hatte der 63-Jährige aber mit großen Problemen zu kämpfen gehabt. Jahrelang war er alkohol- und drogenabhängig gewesen, litt zudem an schweren Depressionen. Hinzu kamen andere Erkrankungen. Kurz vor seinem Tod war bei ihm die neurodegenerative Krankheit Lewy-Körper-Demenz diagnostiziert worden – welche zu schwankenden Gemütszuständen sowie Depressionen führen kann.

Robin hatte zu seinen Lebzeiten viel erleiden müssen. Dennoch hatten ihn seine Wegbegleiter, Freunde und Fans auf der ganzen Welt verehrt. Das hatte auch Ex-US-Präsident Barack Obama (62) wenige Tage nach dem Tod des "Jumanji"-Stars in einer Rede deutlich gemacht: "Er brachte uns zum Lachen. Er brachte uns zum Weinen. Er gab sein unermessliches Talent jenen, die es am meisten brauchten."

