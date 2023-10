"Temptation Island V.I.P."-Mimi verzweifelt am Lagerfeuer!

Wie läuft es für die beiden? Michelle Gwozdz (29), genannt Mimi, und ihr Freund Yannick Syperek sind seit der vergangenen Staffel von Bachelor in Paradise wieder ein Paar. Nun stellen sie ihre Liebe im Rahmen des berühmten TV-Formates Temptation Island V.I.P. auf den Prüfstand. Das erste Lagerfeuer sorgt schon für Stress: Mimi ist mit dem, was sie in der aktuellen Folge zu sehen bekommt, gar nicht glücklich!

Am Lagerfeuer hofft die Blondine, ein paar Ausschnitte von ihrem Liebsten zu Gesicht zu bekommen. Doch Moderatorin Lola Weippert (27) muss die Influencerin vertrösten: Mimi bekommt keine Bilder von ihrem Yannick zu sehen! Die Beauty äußert sich daraufhin niedergeschlagen: "Das ist halt schade. Ich male mir so Dinge aus, die gar nicht passiert sind." Denise Hersing (27) versucht ihre Leidensgenossin daraufhin zu trösten: "Das ist doch ein gutes Zeichen, ich glaube nicht, dass Yannick was macht!" Mimis Stimmung hellen die lieben Worte ihrer Freundin aber nicht so recht auf.

Die gelernte Bürokauffrau, die um die Treue ihres Freundes bangt, ließ es in den vorherigen Folgen selber aber ordentlich krachen! Vor allem mit dem Verführer Phillip scheint sich die Beauty richtig gut zu verstehen. Yannick stellte aber gegenüber Promiflash klar: "Bisher verletzt mich nichts an Mimis Verhalten".

