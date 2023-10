Traurig für Charles? Prinz Harry kommt Weihnachten nicht!

König Charles (74) muss auch an Weihnachten auf seine Enkel verzichten. Seit ihrem Ausstieg aus den königlichen Geschäften reisen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) kaum noch nach London. Für seinen Vater ist das vor allem wegen der beiden Kinder traurig. Denn der Monarch soll sich regelmäßigen Kontakt zu seinen Enkeln wünschen. Doch auch am diesjährigen Weihnachtsfest ist es unwahrscheinlich, dass Charles die beiden zu Gesicht bekommt.

Das erklärt die Royal-Expertin Tessa Dunlop. Sie glaubt, dass das Gerücht, Harry plane, seiner Familie ein Haus in London zu kaufen, sei ebenso unwahrscheinlich wie ein Besuch an den Feiertagen. "[Sie sind] weit davon entfernt, ein Penthouse in der Nähe von London zu kaufen, es sieht nicht einmal so aus, als ob König Charles zu Weihnachten mit seinen abwesenden Enkeln kuscheln könnte", meint die Historikerin zu The Mirror. Immerhin habe der 39-Jährige es auch versäumt, seiner Familie beim jährlichen Sommerurlaub auf Schloss Balmoral einen Besuch abzustatten.

Dennoch wird derzeit gemunkelt, dass es den Rotschopf zurück in seine Heimat zieht. Seine Frau Meghan soll davon aber wenig begeistert sein. Laut eines Insiders sei sie froh, dass ihre Kinder in den USA aufwachsen. Klar ist jedoch, dass Harry sich bei der Häusersuche nicht mit seinem Vater zusammentun wird. Nach dem Ärger mit Frogmore Cottage wird er ein neues Anwesen wohl lieber auf eigene Kosten kaufen.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2020

ActionPress König Charles und Prinz Harry im April 2019

