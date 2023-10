Was hält "Love Island"-Leandros Mutter eigentlich von Evi?

Gibt sie ihr eine Chance? Bei der diesjährigen Staffel von Love Island haben wieder liebeshungrige Singles nach ihrem ganz persönlichen Glück gesucht. Mit dabei waren auch Leandro und Evi (28). Nachdem sie die Show zwar nicht gemeinsam gewinnen konnten, geben sie ihrer Beziehung jedoch auch nach dem Dreh weiterhin eine Chance. Dabei zählt natürlich unter anderem, wie der jeweils andere bei der Familie ankommt. Leandro verrät, ob seine Mutter in Evi eine gute Partie sieht.

Auf Instagram stellt sich der 23-Jährige den Fragen seiner Community. Als einer da wissen will, wie seine Mutter nach dem ersten Treffen mit Evi auf diese reagiert habe, antwortet er nur: "Wenn ich sie danach von WhatsApp zitieren darf: 'Ich habe mich sehr gefreut, Evi kennenzulernen. Sie ist ein wunderschöner Mensch. Pass auf sie auf.'" Scheint also, als habe die einstige Islanderin den Härtetest bereits erfolgreich bestanden. "Wir stehen weiterhin in engem Kontakt. [...] Wir gehen es beide sehr ernst an", verrät Leandro dann noch zum aktuellen Status mit Evi.

Und auch die 28-Jährige sprach schon zuvor nur in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten. "Leandro und ich lernen uns weiterhin kennen. Ich bin sehr froh, einen so tollen Menschen an meiner Seite zu haben", schwärmte die Beauty vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Profil.

Instagram / leandro_fsn Leandro, "Love Island"-Kandidat 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Leandro und Evi bei "Love Island"

Instagram / dieeuimaria Evi, "Love Island"-Kandidatin 2023

