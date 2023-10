Es geht los: Nina Noel hofft noch auf eine normale Geburt!

Bei ihr stehen alle Zeichen auf Einleitung! Nina Noel (35) und ihr Verlobter Tony sind aktuell in freudiger Erwartung von Baby Nummer drei. Mittlerweile ist die Influencerin schon über den errechneten Geburtstermin hinaus und ihr kleiner Schatz kann jeden Augenblick das Licht der Welt erblicken. Doch bisher tut sich immer noch nichts – ganz zum Leiden der Netz-Beauty: Ninas Entbindung muss nun wohl wirklich eingeleitet werden!

Das verrät die werdende Mama ihren Fans nun in ihrer Instagram-Story. "Ich habe gleich meinen Termin in der Klinik und ich glaube, das war es dann auch. Ich komme dann wohl nicht mehr um eine Einleitung herum. Ich habe wirklich bis zum Schluss gehofft, dass es irgendwie allein losgeht", berichtet die Dubai-Auswanderin. Bis zuletzt habe Nina alles gegeben, dass sich ihr Baby ganz natürlich auf den Weg macht – denn auf die Einleitung habe sie gar keine Lust.

Denn bereits vor wenigen Tagen verriet die einstige Köln 50667-Darstellerin, dass es ihr vor diesem Schritt graut: "Wenn sich die Kleine bis Montag nicht von allein auf den Weg macht, wird eingeleitet. Davor habe ich so große Angst!" Dass ihr Baby aber nicht am errechneten ET zur Welt kommt, ist für die Beauty nicht neu.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Freund Tony

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Babybauch, Mai 2023

Instagram / ninanoel TV-Darstellerin Nina Noel

