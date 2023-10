Noch keine Wehen: Nina Noel hat Angst vor Geburtseinleitung

Der Schwangerschaftsendspurt kostet Nina Noel (35) so einige Nerven! Die in Dubai lebende Influencerin und ihr Verlobter erwarten im Moment ihr drittes Kind: Nach ihren zwei Söhnen bekommt die einstige Köln 50667-Darstellerin dieses Mal ein Mädchen – und eigentlich hätte die Kleine laut dem errechneten Termin für die Entbindung auch schon zur Welt kommen sollen. Nina fürchtet sich deshalb jetzt vor einer Geburtseinleitung...

Auf ihrem Instagram-Profil erklärt Nina jetzt, dass sich ihr kleiner Schatz am errechneten Geburtstermin noch nicht auf den Weg gemacht habe. "Heute ist dein errechneter Termin – 20.10.2023. Oh, wie sehr habe ich auf diesen Tag hingefiebert", schreibt die Dreifach-Mama in spe und betont: "Wenn sich die Kleine bis Montag nicht von alleine auf den Weg macht, wird eingeleitet. Davor habe ich so große Angst." Sie habe bezüglich der Einleitung nämlich noch "Fragen über Fragen".

Für Nina ist es allerdings nicht das erste Mal, dass ihr Baby erst nach dem errechneten Termin zur Welt kommt. "Und wieder einmal bekomme ich mein Baby erst nach dem ET", erklärt die Influencerin. Ihr erstes Kind sei vier Tage danach und ihr zweiter Nachwuchs sogar erst neun Tage nach dem Termin gekommen.

Anzeige

RTL Nina Noel und ihr Freund Tony, Dubai-Auswanderer

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel, Influencerin

Anzeige

Instagram / ninanoel "Köln 50667"-Star Nina Noel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de