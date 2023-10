Nach Hochzeit: Marc Terenzi und Verena kamen nicht in Klub

Nicht alles lief an ihrem großen Tag wie am Schnürchen. Am Wochenende machten Marc Terenzi (45) und Verena Kerth (42) Nägel mit Köpfen: Nach über einem halben Jahr Verlobung gaben sich der Sänger und die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin das Jawort. In Tracht und Dirndl traten sie in Las Vegas vor den Traualtar. Als Mann und Frau wollten Marc und Verena dann noch auf die Partymeile. Das Problem: Sie kamen nicht in den Klub!

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin entdeckte Verena und Marc in Las Vegas vor dem angesagten Klub Omnia. Doch diesen durften sie nur von außen sehen und mussten draußen bleiben. Denn die frisch Vermählten kamen nicht in den Nightclub und zogen deswegen augenscheinlich lange Gesichter. Warum genau der Türsteher sie abwies, ist unklar.

Party machten Verena und Marc aber dennoch – nur eben in einer anderen Location. In seiner Instagram-Story gab der Ex von Sarah Connor (43) ein paar Einblicke in die ausgelassene Nacht. Die beiden konnten ihre Heirat also doch noch gebührend feiern.

Anzeige

Promiflash Marc Terenzi und Verena Kerth in Las Vegas, Oktober 2023

Anzeige

Instagram / verenakerth Marc Terenzi und Verena Kerth im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / verenakerth Verena Kerth und Marc Terenzi bei ihrer Hochzeit, Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de