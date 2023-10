Sofia Vergaras Date: Er ist der Unbekannte an ihrer Seite!

Mit wem geht Sofia Vergara (51) aus? Im vergangenen Sommer wurde die Trennung von ihr und ihrem Ehemann Joe Manganiello (46) bekannt. Die beiden Schauspieler waren sieben Jahre lang verheiratet gewesen. Nach dem Ehe-Aus scheint die Modern Family-Darstellerin ihr Singleleben in vollen Zügen zu genießen: Sie wurde beim Date mit einem Unbekannten gesichtet. Nun ist klar, mit wem Sofia den Abend verbrachte!

Wie Just Jared berichtet, ging Sofia am vergangenen Freitag mit einem Mediziner aus: Es handelt sich um den orthopädischen Chirurgen Dr. Justin Saliman. Er arbeitet schon seit über einem Jahrzehnt als Arzt und hat sich auf Verletzungen an Schulter, Hüfte und Knie spezialisiert. Justin war bis 2018 mit der Schauspielerin Bree Turner verheiratet gewesen und hat zwei Kinder mit ihr.

Wie die beiden zueinander stehen, ist noch nicht bekannt. Den Fotos nach zu urteilen, hat Sofia das Rendezvous aber sehr genossen – und auch ihre Begleitung lächelte zufrieden. Auch auf Instagram setzt das Model ein Zeichen und folgt Justins Kanal.

Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2020

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara, Serienstar

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de