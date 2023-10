Amira Pocher zeigte sich schon auf Social Media mit Biyon!

Sie zeigt sich mit einem anderen Mann! Amira (31) und Oliver Pocher (45) hatten erst vor wenigen Wochen die Trennung bekannt gegeben. Das Verhältnis der der beiden schien bis vor Kurzem jedoch immer noch gut zu sein. Doch nun beendete Oliver aufgrund eines Vertrauensverlusts die Zusammenarbeit am gemeinsamen Podcast und Amira entfolgte dem Vater ihrer Kinder auf Instagram. In den vergangenen Tagen häuften sich zudem Gerüchte: Demnach wird Amira mit einem anderen Mann in Verbindung gebracht. Amira zeigte sich außerdem bereits mit dem Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) im Netz!

In einem Video, welches der Twitch-Star Amar Al-Naimi Anfang Oktober auf seinem TikTok-Account veröffentlichte, gibt die Österreicherin gemeinsam mit vier weiteren Promis den Hit "Bad Romance" von Lady Gaga (37) zum Besten. Amira sitzt während der gesamten Gesangseinlage in ausgelassener Stimmung neben Biyon auf dem Sofa!

Auch Amiras Ex Olli ist der Clip nicht entgangen! Der Komiker teilte den Ausschnitt in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "KI hätte es nicht besser hinbekommen." Außerdem kommentiert ein User kommentiert das Video: "Amira war nicht die Beste, aber die Glaubwürdigste!"

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei der Berlin Fashion Week

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige

Was denkt ihr über Amiras Auftritt im Video mit Biyon? 3312 Stimmen 1612 Ich finde das interessant. Mal sehen, wie das weitergeht! 1700 Unpassend, sie hat sich gerade erst getrennt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de