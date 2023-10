Babyskandal: Khloé Kardashian ignorierte Tristan über Monate

Hinter Khloé Kardashian (39) liegt eine harte Zeit! Die Beziehung der Unternehmerin und ihres Kindsvaters Tristan Thompson (32) glich in den vergangenen Jahren einer echten Achterbahnfahrt. Noch während ihrer Schwangerschaft hatte der Sportler die Beauty betrogen. Sie gab dem Hottie eine weitere Chance – und wurde erneut enttäuscht. Denn der Kanadier schwängerte eine andere Frau, während er mit Khloé ein Baby erwartete. Ein absoluter Tiefschlag für Khloé, wegen dem sie über Monate nicht mit Tristan sprach!

In einer neuen Folge The Kardashians spricht die zweifache Mama offen über den Skandal. "Ich habe sechs Monate lang überhaupt nicht mit Tristan gesprochen. Nicht einmal über die Kinder", erklärt sie. Dass Tristan sie einmal betrogen habe, habe sie verstehen können – sein Betrug während der Leihmutterschaft sei hingegen besonders schlimm gewesen: "Diese andere Situation war die wildeste Sache!"

Inzwischen verstehen sich Khloé und Tristan wieder gut und sind sogar Freunde. Ein Liebes-Comeback ist für die Schwester von Kim Kardashian (43) allerdings ausgeschlossen. "Was geschehen ist, ist geschehen, also warum sollte ich noch an etwas festhalten?", schilderte sie vor einigen Monaten.

