Khloé Kardashian schließt Liebes-Comeback mit Tristan aus!

Sie setzt einen endgültigen Schlussstrich! Khloé Kardashian (38) und Tristan Thompson (32) haben zwei Kids und galten lange als Traumpaar. Doch während ihrer Beziehung war der Basketballer seiner Partnerin häufig fremdgegangen, weswegen die Reality-TV-Bekanntheit sich im Sommer 2022 von ihm trennte. In den vergangenen Wochen wurde aber wieder viel darüber spekuliert, ob die zwei es nochmal miteinander versuchen wollen. Khloé stellt jetzt aber klar: Sie wird Tristan keine weitere Chance geben!

In der aktuellen Episode von "The Kardashians" spricht die 38-Jährige mit ihrer Mutter Kris Jenner (67) über die Beziehung zu dem Vater ihrer Kinder. "Er und ich haben ein großartiges, freundschaftliches Verhältnis. Wir kommen gut miteinander aus", sagte sie. Doch trotzdem wolle sie kein Liebes-Comeback: "Was geschehen ist, ist geschehen, also warum sollte ich noch an etwas festhalten?" Sie sorge dafür, dass Tristan weiß – es geht immer nur um die Kids, "denn es ist so einfach, in alte [Gewohnheiten] zurückzufallen. [...] Das ist einfach nicht das, was ich will."

Einige Insider hatten in den vergangenen Monaten behauptet, dass Tristan sehr viel Zeit bei Khloé verbringe. Die zwei hätten sich auch ohne ihre beiden Kinder getroffen – doch auch dazu äußert sich die Designerin in ihrer Show: "Es geht immer um die Kinder, und genau das ist es auch. Aber wir hängen nicht alleine miteinander ab."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Kids im Jahr 2023

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True, Februar 2023

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

