"Fame Fighting": Aleks Ex-Freundin unterstützt Diogo Sangre

Verbal fliegen die Fäuste schon! Diogo Sangre (29) und Aleksandar Petrovic (32) werden sich beim Boxkampf "Fame Fighting" im Ring gegenüberstehen. Vorab kam es zwischen den beiden Muskelprotzen bereits zum Schlagabtausch. Diogo und Aleks, die beide schon an diversen Realityshows teilnahmen, sind sich vor allem wegen einer Sache nicht grün: Frauen! Als der Name der Ex-Freundin von Aleks fällt, kochen die Gemüter hoch!

Bevor es zum Kampf im Ring kommt, spricht Bild mit den beiden Streithähnen. Der Tattoostudiobesitzer Diogo kritisiert Aleks Umgang mit Frauen: "Das sind genau solche Männer, die zu Hause den Mann spielen wollen und die Frau auch teilweise niedermachen." Aleks reagiert genervt und kontert Diogo, dass er genauso wie die Hater aus dem Internet sei. Als der Name von Aleks' Ex-Freundin Christina Dimitriou (31) fällt, äußert sich der Frauenheld so: "Das ist ein Kampf unter zwei Männern […]. Warum muss man auf die Beziehung oder auf die Ex-Partnerin gehen?" Der gebürtige Portugiese erklärt, dass es ihm nicht gefallen habe, wie Aleks mit Christina umgegangen sei. Er geht sogar noch weiter und offenbart, dass Christina ihn beim Boxkampf vor Ort unterstützen wird!

Aleks, stand in der Vergangenheit stark in der Kritik für seinen Umgang mit Frauen, insbesondere bei seiner Ex-Freundin Christina. Im TV-Format #CoupleChallenge, an dem er mit seiner Ex-Freundin teilnahm, schrie er sie beispielsweise öfter so an: "Hast du keinen Respekt? Alter, fuckst du mich ab. Wie respektlos bist du?" Fans gefiel sein Verhalten gar nicht.

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic im März 2022

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

Was haltet ihr von Diogos Kritik an Aleks' Umgang mit Frauen? 471 Stimmen 402 Er hat recht, Aleks sollte seinen Umgang überdenken! 69 Ich finde Diogo übertreibt.



