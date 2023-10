Fans vermuten: Herzogin Meghan hat sich unters Messer gelegt

Hat sie etwa nachhelfen lassen? Herzogin Meghan (42), die seit rund fünf Jahren mit Prinz Harry (39) verheiratet ist, wird von ihren Fans für ihr gutes Aussehen bewundert. Bereits während ihrer Zeit als Schauspielerin bei der Serie Suits konnte Meghan damit punkten. Nun fiel den Fans der abtrünnigen Herzogin aber auf, dass sich ihr Gesicht in letzter Zeit stark verändert hat. Hat sich Herzogin Meghan etwa unters Messer gelegt?

Meghan hat im Rahmen einer TED-Veranstaltung ihren langjährigen Freund, den Fotografen Misan Harriman, vorgestellt und dessen Arbeit gelobt. Die Mutter von zwei Kindern, die per Video zugeschaltet war, trug ein elegantes weißes Oberteil. Die Haare fielen der 42-Jährigen dabei glatt über ihre Schultern. The Mirror vergleicht ein älteres Bild der Schauspielerin und einen Ausschnitt aus dem Video in einem Artikel. Den Fans stach aber vor allem eins ins Auge: Meghans angeblich stark verändertes Aussehen. Eine Person kommentierte ein Video von Meghan, welches bei TikTok veröffentlicht wurde, wie folgt: "Wird irgendjemand darüber reden, dass ihre Augenform völlig anders ist?" Andere User vermuteten unter anderem ein Augenbrauenlifting oder eine Augenlidstraffung.

Andere User sprangen der Beauty aber zur Seite. Einige User merkten an, dass das gute Aussehen von Meghan auch an vorteilhaftem Styling liegen könnte. Ein anderer Nutzer schrieb wiederum: "Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie stressfrei und glücklicher ist. Sie hat eine Menge durchgemacht."

