Jennifer Lopez und ihr Ben Affleck kuscheln im Kürbisfeld

Wer hätte gedacht, dass der Besuch eines Kürbisfelds so romantisch sein kann? Seit ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr gibt es immer wieder Gerüchte, dass es bei Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) kriselt. Es hieß sogar, dass sich die Sängerin und der Schauspieler für eine Paartherapie entschieden haben. Neueste Schnappschüsse scheinen allerdings auf keine Eheprobleme hinzudeuten. So innig kuscheln J.Lo. und ihr Ben!

Wie Page Six berichtet, war das Pärchen am Wochenende bei einem Kürbisfeld in Sherman Oaks, Kalifornien. Ein aufmerksamer Fan erwischte Jennifer und Ben inmitten ihrer Zweisamkeit: Auf dem Clip ist zu sehen, wie sich die zwei in den Armen liegen und Zärtlichkeiten austauschen. Auch einige heiße Küsse sind gefallen – eine Liebeskrise sieht anders aus!

Sicher ist, dass die Hollywoodstars mit ihrer Beziehung für viel Verwirrung sorgen. Denn einige Tage zuvor wurde Jennifer ohne ihre Kette mit der Aufschrift "Ben" und dem dazugehörigen Herzanhänger gesichtet. Auf Bildern von Daily Mail war die Musikerin stattdessen mit einer anderen Kette zu sehen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juni 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

Denkt ihr, dass Jennifer Lopez und Ben Affleck die Kuscheleinheiten inszeniert haben? 87 Stimmen 70 Quatsch! Die beiden sind einfach sehr verliebt ineinander. 17 Ich finde es schon auffällig.



