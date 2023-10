Kylie Jenner bringt ihre eigene Modemarke Khy auf den Markt!

Ihre Fans werden sich freuen! Kylie Jenner (26) hat offiziell bekannt gegeben, dass sie eine Bekleidungslinie auf den Markt bringen wird. Der Keeping up with the Kardashians-Star, dessen Vermögen 2021 auf rund 700 Millionen Euro geschätzt wurde, ist bereits eine erfolgreiche Businessfrau. Ihre Kosmetiklinie Kylie Cosmetics hat in den vergangenen Jahren mehrere Millionen in die Kassen der Unternehmerin gespült. Nun folgt die eigene Bekleidungslinie, wie Kylie bekannt gibt!

Der Beauty-Mogul postete ein Foto von sich auf Instagram in einem eleganten schwarzen Ledermantel und roten Pumps. Das Model, welches auf dem Bild einen roten Lippenstift trägt und von unten in die Kamera blickt, betitelte die Aufnahme mit "Lernt Khy kennen". Auf der frisch gelaunchten Website, welche Kylie in ihrer Instagram Bio verlinkt, sieht man eine Rückenaufnahme der 26-Jährigen, die Haare sind zum Dutt hochgesteckt. Wann genau die ersten Looks von Kylies Fashionbrand verfügbar sind, ist noch nicht bekannt.

Kylie machte in der jüngsten Vergangenheit vor allem mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen. Das It-Girl bandelt seit Kurzem nämlich mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (27) an. Wie OK! berichtete, soll Kylie ihren neuen Freund sogar schon ihren Kindern vorgestellt haben!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner macht ein Selfie 2023

Getty Images Kylie Jenner, Influencerin

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Wie findet ihr die Idee einer eigenen Bekleidungslinie von Kylie Jenner? 101 Stimmen 36 Super, ich bin schon gespannt! 65 Ich finde es übertrieben, dass sie noch mehr Geld verdienen will.



