Liebes-Aus: Trennte sich Kyle Richards oder doch Mauricio?

Kyle Richards packt Details aus. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, was viele Fans der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit schon befürchteten. Nach 27 Jahren gehen sie und ihr Mann Mauricio Umansky fortan getrennte Wege. Angeblich sollen die beiden aber nach wie vor ein gutes Verhältnis zueinander pflegen. Nun verrät Kyle aber, dass sie diejenige war, die einen Schlussstrich unter die Ehe zog!

Bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" spricht Kyle erstmals über ihr Ehe-Aus. Sie stellt dazu klar: "Ich denke, [die Trennung] ging von mir aus." In der aktuellen Folge von "The Real Housewives of Beverly Hills" gestand die Schwester von Kathy Hilton (64) zudem, dass sie sich vor der Trennung in ihrer Ehe "entfremdet" fühlte. Warum Kyle und Mauricio ihre Beziehung letztlich nicht retten konnten, erklärt die Schauspielerin aber nicht.

Derweil sieht es ganz danach aus, als sei Mauricio in Sachen Liebe bereits weitergezogen. Der Immobilienmakler nimmt aktuell an Dancing with the Stars teil. Dabei soll er sich nicht nur auf dem Tanzparkett mit seiner Partnerin Emma Slater (34) gut verstehen.

Kyle Richards, Reality-TV-Star

Mauricio Umansky mit Ehefrau Kyle Richards

Mauricio Umansky und Emma Slater

