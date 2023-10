Michelle Hunziker und ihr neuer Partner erstmals gesichtet!

Das Liebesleben von Michelle Hunziker (46) steht mal wieder im Fokus der Öffentlichkeit! Acht Jahre lang war die Moderatorin mit Tomaso Trussardi (40) verheiratet gewesen. Doch im Januar 2022 wurde schließlich ihre Trennung bekannt. Kurz darauf bandelte Michelle mit dem Arzt Giovanni Angiolini an, doch das war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Seit neuestem soll die TV-Bekanntheit eine Romanze mit dem italienischen Osteopathen Dr. Alessandro Carollo am Laufen haben. Nun wurde Michelle das erste Mal mit dem neuen Mann an ihrer Seite gesehen!

Bild liegen jetzt Schnappschüsse vor, die das Paar in Mailand zeigen: Paparazzi erwischten die 46-Jährige und ihren vermeintlichen Partner beim Verlassen einer Comedyshow in der italienischen Millionenstadt. Kurz darauf wurden sie zudem in einer Tiefgarage gesehen, die zu Michelles Apartment-Komplex gehört. Anscheinend ließen die beiden den Abend gemeinsam ausklingen.

Der Wetten, dass..?-Star und der fünf Jahre jüngere Mediziner sollen sich bereits seit einem knappen Jahr heimlich daten. Dabei ist Alessandro kein Unbekannter: Ihm wurden schon Romanzen mit George Clooneys (62) Ex Elisabetta Canalis (43) und Flavio Briatores (73) Verflossener Elisabetta Gregoraci nachgesagt.

