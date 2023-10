Show-Verbot? Petition gegen Walentina Doronina erstellt

Bekommt sie nun die Konsequenzen zu spüren? Walentina Doronina (23) sorgte in den letzten Wochen ordentlich für Furore. Vor allem Das Sommerhaus der Stars mischte sie gemeinsam mit ihrem Partner Can Kaplan ordentlich auf. Nach einigen Streits und sogar Handgreiflichkeiten gegen sie, wurde das Paar aus der Sendung genommen. Doch das ist noch nicht alles: Nun wurde sogar eine Petition gegen Walentina ins Leben gerufen!

Die auf change.org online gestellte Petition fordert, dass es der Influencerin verboten werden soll, weiterhin im deutschen Fernsehen sowie auf Streamingplattformen aufzutreten. "Sie zeigt keinen Respekt gegenüber Menschen, beleidigt ständig und provoziert unnötige Konflikte. Darüber hinaus erpresst sie Menschen, lügt und betreibt Rufschädigung", heißt es in der Begründung. Die vor einer Woche erstellte Forderung hat mittlerweile bereits über 3.000 Unterstützer.

Zustande kam die Unterschriftensammlung kurz nachdem die letzte Sommerhaus-Folge ausgestrahlt wurde, in welcher Gigi (24) nach einem Streit gegenüber Can und Walentina handgreiflich geworden war. Neben der TV-Persönlichkeit und seiner Partnerin Dana Feist schickte RTL allerdings auch Walentina und Can nach Hause. "Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren, wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen", hieß es in einem Statement des Senders gegenüber Promiflash.

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

RTL Dana Feist und Gigi Birofio, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

Was haltet ihr von der Petition gegen Walentina? 9638 Stimmen 9356 Ich finde sie berechtigt und würde sie auch unterschreiben! 282 Na ja, ich finde das schon etwas übertrieben!



