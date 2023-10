Sommerhaus-Statement: Deshalb mussten Walentina & Can gehen!

Die sechste Folge von Das Sommerhaus der Stars hatte es in sich! Nachdem Luigi Birofio (24) und Dana Feist eingezogen waren, war Walentina Doronina (23) noch schlechter gelaunt. Denn die Blondine aus Essen ist kein großer Fan von dem Dschungelcamp-Zweitplatzierten. Aber auch er ist nicht gut auf sie zu sprechen – und so eskalierte ein Streit zwischen beiden Parteien. Gigi wurde gegenüber Can Kaplan sogar handgreiflich, weswegen er und Dana das Sommerhaus verlassen mussten. Aber warum mussten auch Walentina und Can gehen?

Der Sender erklärte bereits in der Folge sechs, so wie auch jetzt gegenüber Promiflash: "Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren, wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen." Walentina und Can wurden nicht handgreiflich, mussten aber gehen.

Auf Social Media melden sich nun auch die zwei dazu und haben eine ganz andere Theorie zu ihrem Exit: "Alle haben gesagt, wenn Walentina und Can nicht gehen, werden wir alle unsere Koffer packen außer Maurice." Laut dem Paar habe die Produktion sie wohl gar nicht rausschmeißen wollen. "Die haben erpresst", schließt Can ab.

RTL Dana Feist und Gigi Birofio, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Januar 2023

