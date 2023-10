So findet Ex-Bachelor David den "Bachelor in Paradise"-Cast

Was sagt er zum Cast? David Jackson suchte 2023 als Der Bachelor die große Liebe – und wie es aussieht, fand er sie auch! Allerdings nicht in der Gewinnerin der Show, sondern in der Zweitplatzierten Lisa Mieschke. Während Datingshows für die Turteltauben der Vergangenheit angehören, geht das Flirten für einige Teilnehmerinnen in eine neue Runde: Mit Leyla, Pamela, Rebecca, Tamara und Colleen versuchen gleich fünf Frauen aus der Staffel des Influencers bei Bachelor in Paradise erneut ihr Glück. Promiflash hat David und Lisa gefragt, was sie von den Kandidatinnen halten!

Generell finden der Ex-Bachelor und seine Angebetete den Cast spannend, wie sie Promiflash verraten: "Manche Teilnehmerinnen waren vorhersehbar, aber es waren definitiv auch ein paar Überraschungen dabei. Eine bunte Truppe!" Dass einige Single-Ladys aus ihrer Staffel erneut nach der Liebe suchen, stört das Liebespaar überhaupt nicht – ganz im Gegenteil: Die beiden sind sehr gespannt, was passieren wird. "Wir freuen uns auf die Girls, die dabei sind und fiebern mit. Das wird auf jeden Fall sehr spannend sein, diese wieder in einem Format zu sehen", finden David und Lisa.

Doch haben die beiden Sport-Fans ebenfalls Pläne darüber, erneut an einem Format teilzunehmen? Wie sie bereits in einem früheren Promiflash-Interview verrieten, können sich der Rosenkavalier und seine Liebste sich das auf jeden Fall vorstellen – allerdings noch nicht in nächster Zeit.

