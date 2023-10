Alle Infos zu Kyle Richards und Mauricios Umanskys Trennung!

Dieses Kapitel ist beendet! 27 Jahre galten Kyle Richards und Mauricio Umansky als ein Herz und eine Seele. Doch vor wenigen Wochen gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" spricht die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit erstmals über ihre Scheidung: "Ich denke, [die Trennung] ging von mir aus." Alle wichtigen Details zum Ehe-Aus von Kyle und Mauricio erfahrt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de