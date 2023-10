Cathy Lugner packt den Grund für Trennung von Richard aus!

Sie spricht jetzt Klartext! Vor fast zehn Jahren hatte Cathy Lugner (33) den österreichischen Baulöwen Richard Lugner (91) geheiratet. Doch ihre Ehe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Nach gerade einmal zwei Jahren trennten sich Cathy und Lugner wieder. Heute hat das einstige Paar kaum noch etwas miteinander zu tun. Gegenüber Promiflash verrät Cathy nun den Grund für die damalige Trennung von Richard!

"Ich persönlich konnte mich an seiner Seite nicht weiterentwickeln", offenbart die 33-Jährige gegenüber Promiflash. So hatte Cathy während der Ehe mit Richard geplant, sich selbstständig zu machen und dementsprechend auf seine Unterstützung und Expertise gehofft. Doch der heute 91-Jährige hielt sie davon ab. "Ach, nein, das brauchst du nicht. Wenn ich tot bin, wirst du sowieso stinkreich sein", soll er gesagt haben. "Ich selbst war einfach nicht mehr ich selbst", so die Blondine abschließend. Heute ist Cathy froh, sich damals von Richard getrennt zu haben.

Aktuell stehen die einstigen Eheleute nicht mehr in Kontakt. "Keine Ahnung, was bei ihm zurzeit abgeht. Nachdem er aus heiterem Himmel doch keinen Kontakt mehr mit mir wollte, nachdem ich ihn letzten Sommer besucht hatte [...]. Und auf einmal war er wieder total sauer", verriet Cathy im vergangenen Jahr im Promiflash-Interview. Zuvor hatten Cathy und Richard hin und wieder in Kontakt gestanden und sich stets zu Feiertagen und Geburtstagen beglückwünscht.

Cathy Lugner im November 2021 in Berlin

Cathy und Richard Lugner im September 2014 in Wien

Richard Lugner, TV-Star

