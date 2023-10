Das verrät der neue Trailer zur sechsten "The Crown"-Staffel

Darauf haben Fans lange gewartet. Mit The Crown produzierte Netflix einen echten Mega-Hit. Das historische Drama beschäftigt sich mit dem Werdegang der britischen Königsfamilie und hält den Fokus dabei auf die beliebte Queen Elizabeth II. (✝96). Mit der sechsten Staffel soll die Serie nun zu Ende gehen. Und der neue Trailer gibt jetzt erste Einblicke in das große Finale von "The Crown".

In der sechsten Staffel "The Crown" geht es neben der Queen (Imelda Staunton, 67) vor allem auch um Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki, 33). Dabei steht die Zeit nach der Scheidung von Prinz Charles (Dominic West, 54) im Vordergrund. Das Format beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Hype um die Prinzessin, sondern auch mit ihrem tödlichen Unfall. "Ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin. Ich sause herum... und verliere mich dabei selbst aus den Augen", ist zu Beginn Dianas Stimme zu hören. Der Clip zeigt, wie die Prinzessin permanent im Fokus der Öffentlichkeit steht. Und das Ausmaß ist offenbar auch für die Königin neu: "Endlich hast du es geschafft, dieses Haus auf den Kopf zu stellen."

Dass der Unfall, bei dem Diana ums Leben gekommen war, Teil der Serie wird, stand zuvor schon in der Kritik. Besonders ihr ältester Sohn Prinz William (41) soll wenig begeistert sein, wie Daily Beast berichtet. Laut einem Insider sei es für ihn "unglaublich verletzend [...], dass seine Mutter immer wieder auf diese geschmacklose Weise ausgebeutet wird".

Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in der sechsten "The Crown"-Staffel

Netflix Elizabeth Debicki in der sechsten "The Crown"-Staffel

Getty Images Prinz William, 2023

