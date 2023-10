Doppel-Rauswurf: GZSZ-Angela muss "The Voice" verlassen!

Für Angela Peltner hat sich der Traum vom The Voice of Germany-Sieg ausgeträumt. Die Berlinerin ist eigentlich eher als Schauspielerin bekannt. Hin und wieder steht sie zum Beispiel für GZSZ vor der Kamera. Doch sie kann auch singen – das stellte sie in der Castingshow unter Beweis. Sie schaffte es sogar bis in die Battles. Aber dort war für Angela auch schon Endstation!

In der aktuellen Folge der Gesangssendung gaben die Autorin und ihre Konkurrentin Franziska Bittner den Song "Für mich soll's rote Rosen regnen" von Hildegard Knef zum Besten. Ihre Coaches Bill (34) und Tom (34) zeigten sich von der emotionalen Performance zunächst überzeugt. "Ich bin total stolz auf euch" und "Ihr habt euer eigenes Ding daraus gemacht", lobten sie die Tokio Hotel-Stars. Doch die Konkurrenz war stärker und der Platz in ihrem Team begrenzt. Deswegen war für Angela und Franziska Schluss an dieser Stelle.

"Angela ist eine fertige Künstlerin. Vom ersten Coaching bis jetzt ist es dabei geblieben", begründete Tom die Entscheidung. Franziska habe zwar eine starke Entwicklung gemacht, doch diese sei für die Team-Kämpfe nicht ausreichend gewesen. Trotz allem haben die beiden etwas dazugewonnen: sich als Freunde. "Ich liebe auch diese Freundschaft, wie ihr das zusammen gemacht habt", schwärmte auch Bill.

ProSieben / Richard Hübner Giovanni Zarrella mit Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Angela Peltner und Franziska Bittner bei "The Voice of Germany" 2023

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2023

