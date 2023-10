Fans gespannt: Robbie Williams' Doku startet im November!

Das Warten der Fans hat schon bald ein Ende! Robbie Williams (49) ist seit Jahrzehnten einer der größten Superstars der Welt. Auch nach seinem Rückzug aus der Boyband Take That ist er musikalisch extrem erfolgreich. Jetzt wird der Sänger auch zum Filmstar – denn eine Dokumentation soll schon bald sein bewegtes Leben beleuchten. Und nun ist klar: Die Miniserie startet schon in wenigen Wochen!

Auf Instagram teilt Netflix jetzt mit: Die Serie "Robbie Williams" erscheint dann am 8. November auf der Streamingplattform! In Großbritannien wird die Premiere zudem mit mehreren Streamingevents gefeiert. Die Fans sind deshalb schon total aus dem Häuschen: "Ich bin so aufgeregt" und "Ich kann es gar nicht abwarten", kommentieren sie fleißig unter dem Beitrag.

Und auch Robbie ist wegen der Veröffentlichung seiner Doku ziemlich nervös – nicht nur im positiven Sinne. Denn der "Angels"-Interpret fürchtet, seine Fans mit dem Projekt zu enttäuschen. "Als es zum ersten Mal besprochen wurde, dachte ich zuerst: 'Ich verdiene das nicht.' Und dann: 'Das wird scheiße werden'", verriet er zuletzt.

Robbie Williams, Sänger

Robbie Williams im Juli 2023

Robbie Williams, Sänger

