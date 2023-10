Gewinnen die Promis das "Are You The One?"-Staffelfinale?

Schaffen es die Realitystars? Die aktuelle Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love neigt sich dem Ende zu. Die Kandidaten rund um Paco Herb, Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) suchten in der Villa nach ihrem Perfect Match, wobei es immer wieder zu Beef kam. Aber konnten sich die Kandidaten am Ende zusammenraufen und an einem Strang ziehen? Das ist das Finale der derzeitigen "Are You The One?"-Staffel!

In der allerletzten Matching Night trommelt Moderatorin Sophia Thomalla (34) ihre Reality-Sternchen ein letztes Mal zusammen, um sich in Pärchen zusammenzufinden. Wider Erwarten müssen allerdings die Damen wählen – und viele fürchten sich, dass das schwarze Schaf der Gruppe Sandra Sicora (31) gegen den Strom schwimmen könnte. Sie zieht aber mit und am Ende warten alle gespannt: Tatsächlich gehen alle zehn Lichter an und die Promis gewinnen die 180.000 Euro Preisgeld!

Aber wer waren eigentlich die Perfect Matches? Danilo Cristilli (26) und Darya, Emanuell Weißenberger (30) und Steffi sowie Elia Berthoud und Alicia Costa Pinhero fanden sich schon vor dem Finale zusammen. Die übrigen Matches sind: Kim Virginia und Teezy, Marie Müller und Fabio Knez, Christina Rusch (25) und Marvin Kleinen, Sabrina Wlk und Mike, Sandra und Steffen Vogeno, Jennifer Degenhart und Paco und zu guter Letzt Paulina Pilch und Max Bornmann.

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla am "Are You The One – Reality Stars in Love"-Set

RTL / Frank Beer Kim Virginia Hartung, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidatin 2023

RTL / Frank Beer Max Bornmann, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

