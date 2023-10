Laut Kim: "Are You The One?"-Sabrina war öfter handgreiflich

Sabrina konnte sich wohl nicht im Zaum halten. Bei Are You The One? – Reality Stars in Love flogen die Fetzen: Die Wienerin schubste Kim Virginia (28) so doll beim Tanzen von sich weg, dass die Content Creatorin auf ihrem Hinterteil landete. Das sorgte für eine hitzige Auseinandersetzung, bei der andere Kandidaten sogar dazwischengehen mussten. Wie Kim aber nun ausplaudert, soll Sabrinas handgreifliches Verhalten kein Einzelfall gewesen sein!

Die Österreicherin betonte vor der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin immer wieder, dass diese Aktion nur aus Spaß gewesen sei – doch hinter ihrem Rücken erklärte sie den Kameras, dass Kim das verdient habe. "Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass sie handgreiflich wurde. Das war jetzt einfach nur die Krönung. Sie hat mich vorher auch schon mal mit einem Fächer geschlagen, und zwar fest", verrät Kim in ihrer Instagram-Story und berichtet, dass sie von Sabrina auch während einer Matching Night angerempelt worden sei. "Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass sie nochmal in ein Format kommt, weil sie eigentlich an sich scheiße langweilig ist, sie ist halt einfach nur handgreiflich", wettert die Wahlamerikanerin.

Doch warum hat Sabrina sie überhaupt zu Boden gestoßen? Laut Kim sei die Blondine sehr unsicher und habe sich von ihr in den Hintergrund gedrängt gefühlt. So habe Sabrina ihr erklärt, dass sie es nicht so gut finde, dass sie immer in der Matching Night voran laufe und auch immer im Mittelpunkt stehe. "Verstehst du nicht, dass die Hintergründe egal sind? Du hast niemanden zu schubsen und zu schlagen", stellt Kim klar.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Oktober 2023

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

