Neue Liebe? Nico Schwanz strahlt mit Unbekannter auf Event

Ist Nico Schwanz (45) etwa frisch vergeben? Immer wieder gibt es Gerüchte um sein Liebesleben: Öffentlich präsentiert sich der Sänger gerne mit wechselnden Frauen an seiner Seite und tauchte unter anderem schon mit Natascha Beil oder Janine Pink (36) auf dem roten Teppich auf. Mit letzterer verbrachte er Anfang des Monats sogar eine gemeinsame Nacht! Nun zeigte sich Nico wieder mit einer neuen Begleitung auf einem Event! Promiflash hat nachgehakt...

Bei Denise Mertens (33) Halloweenparty im Hogarts erschien er als gruseliger Doktor verkleidet – mit einer hübschen Brünette im blutigen OP-Hemd an der Seite! Doch viele Details will Nico im Promiflash-Interview nicht über sie verraten: "Das ist meine Patientin. Ich habe Schweigepflicht. Ich bin Doktor und habe tatsächlich Schweigepflicht." Bei der Begleitung des Models handle es sich um "eine gute Freundin" – ob in der Beziehung alles rein platonisch sei, ließ er aber offen.

Auf der Suche nach einer Beziehung ist Nico aktuell jedenfalls nicht. "Ich suche definitiv nicht mehr. Wenn, dann lasse ich mich finden, so wie immer. Weil suchen ist blöd, brauchen wir gar nicht mit anfangen", stellt er gegenüber Promiflash entschieden klar.

Anzeige

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz, TV-Star

Anzeige

Getty Images Nico Schwanz und Janine Pink beim Leipziger Opernball 2023

Anzeige

Privat Nico Schwanz, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de