Romantischer Urlaub: Ist Marc-Robin etwa wieder vergeben?

Ist Marc-Robin etwa wieder vom Markt? Der Realitystar hatte Bekanntheit erlangt, als er mit seiner damaligen Freundin Michelle Kaminsky an Temptation Island teilgenommen hatte. Dort ging der Karlsruher fremd und das Paar trennte sich. Michelle und Marc-Robin sind aber immer noch befreundet und sie ist mittlerweile wieder vergeben. Jetzt postet auch Marc-Robin Pärchencontent mit einer neuen Dame an seiner Seite!

Auf Instagram teilen der Prominent getrennt-Star und die Influencerin Cheryl-Ann Hellkamp ein gemeinsames Video aus dem Urlaub: Sie machten einen romantischen Trip nach Griechenland! In dem Clip posieren sie zusammen, frühstücken im Pool oder erkunden die Landschaft. Ob die beiden ein Paar sind, verraten sie nicht, allerdings kommentieren zahlreiche TV-Kollegen. "Traumpaar", meint etwa Mrs.Marlisa, während Christin Okpara (27) schreibt: "Wie süß, ein bezauberndes Video und ganz viel Glück euch beiden."

Im Mai dieses Jahres hatte Marc-Robins Ex Michelle bekannt gegeben, dass sie nach der Beziehung mit ihm wieder vergeben ist. Viele Fans hatten sich nämlich immer wieder eine Liebes-Reunion gewünscht. Mit einem Video, in dem sie Hand in Hand mit ihrem Freund über eine Straße läuft, machte Michelle dann ihren Freund öffentlich.

Temptation Island, RTL+ Marc-Robin und Michelle bei ihrer "Temptation Island"-Aussprache

Instagram / cherylann.hellkamp Marc-Robin und Cheryl-Ann Hellkamp

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky (r.) und ihr neuer Partner, Mai 2023

