Nicht an Marc-Robin: Michelle Kaminsky ist wieder vergeben!

Michelle Kaminsky ist wohl wieder in festen Händen! Die Blondine hatte vergangenes Jahr mit ihrem damaligen Partner Marc-Robin Wenz ihre Liebe im TV-Format Temptation Island getestet. Doch der Karlsruher hatte sich nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt und war mit einer Verführerin sehr weit gegangen. Daraufhin zerbrach die Beziehung. Kürzlich traten die beiden dann gemeinsam bei Prominent getrennt an. Doch zu einem Liebescomeback kam es nicht. Michelle scheint mit jemand anderem glücklich zu sein!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 25-Jährige, dass viele Fans sich gewünscht hätten, dass sie wieder mit ihrem Ex zusammen käme. Doch dem steht etwas im Weg: Michelle ist wohl längst wieder an jemand anderes vergeben. Eigentlich hätte sie die Beziehung privat halten wollen, doch um den Spekulationen um Marc-Robin ein Ende zu setzen, veröffentlichte sie es nun doch. Sie teilte ein Video, in welchem sie gemeinsam mit einem Mann händchenhaltend über die Straße läuft und schreibt dazu: "Ewig dein, ewig mein, ewig uns."

Im "Aftershow – Prominent getrennt"-Podcast hatte Marc-Robin zuletzt zugegeben, dass die beiden sich in der Sendung eigentlich wieder körperlich näher gekommen waren: "Dann war Flaschendrehen und dann hat [Michelle] gesagt, 'der auf den die Flasche zeigt, der muss jetzt seinem Ex einen Kuss geben.'" Doch wirklich romantisch sei das nicht gewesen.

Instagram / miseli_kmy Michelle Kmy, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

Temptation Island, RTL+ Marc-Robin und Michelle bei ihrer "Temptation Island"-Aussprache

RTL Michelle Kmy und Marc-Robin bei "Prominent getrennt"

