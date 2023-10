Unzufrieden? Danni Büchner wünscht sich Po und Kurven zurück

Daniela Büchner (45) ist mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden! Bei der Goodbye Deutschland-Bekanntheit hat sich in diesem Jahr so einiges verändert: Der Realitystar hat an seinem Aussehen gearbeitet, und das Resultat kann sich sehen lassen! Die fünffache Mutter verlor in den vergangenen Monaten rund 15 Kilogramm. Mit ihrer schlanken Figur fühlt sie sich pudelwohl – doch etwas fehlt: Danni vermisst ihren Po und ihre sexy Kurven!

Im RTL-Interview erklärte die 45-Jährige, dass sie Veränderungen an ihrem Körper festgestellt habe, die mit dem Gewichtsverlust zusammenhängen. "Ich habe bemerkt, dass mein Hintern etwas von seiner früheren Form verloren hat", schilderte Dani. Daher wünsche sie sich ihn wieder zurück: "Es wäre schön, wenn ich ihn wieder in seine alte Form bringen könnte." Kurven seien Dani wichtig: "Eine weibliche Silhouette ist mir wichtig, denn sie trägt wesentlich zu meinem eigenen Wohlbefinden bei. Aber wie das Sprichwort sagt: 'Man kann eben nicht alles haben'."

Ende September hatte die Auswanderin erzählt, wie sie ihr Wunschgewicht erreicht hat. "Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, esse absolut kein Schweinefleisch mehr, nichts Süßes und wenig Kohlenhydrate", verriet Danni im Bild-Interview. Der Ernährungsplan habe für die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin "gut funktioniert".

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im August 2023

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Bikini

