Würde Cathy Lugner wieder zu ihrem Ex Richard zurückkehren?

Glaubt Cathy Lugner (33) an eine Liebesreunion? Das Model war von 2014 bis 2016 mit dem Unternehmer Richard Lugner (91) verheiratet. Nach der Scheidung hatten sie gelegentlich Kontakt. Doch in den vergangenen Jahren wurde ihr Verhältnis zueinander immer angespannter. Mittlerweile herrscht zwischen ihnen Funkstille. Cathy vermutet jedoch, dass Richard noch an der Beziehung hängt. Würde auch sie ihrer Liebe noch eine Chance geben?

Im Interview mit Promiflash erzählte die 33-Jährige, dass sie sich – anders als Richard behauptet – damals von ihm getrennt habe. Den Schritt bereue sie heute keineswegs: "Ich bin froh, dass ich gegangen bin. Ich würde auch nie mehr zu ihm zurückgehen." Sie sei glücklich mit ihrem Leben, so wie es jetzt ist. Ein Liebecomeback dürfte damit wohl vom Tisch sein.

Für die Trennung hatte Cathy schließlich auch gute Gründe: "Klar war er spendabel. Ich will das auch gar nicht kleinreden, um Gottes Willen. Aber ich persönlich konnte mich an seiner Seite nicht weiterentwickeln." Sie habe sich selbstständig machen wollen und den Geschäftsmann um Rat gefragt. Doch er sei davon nicht sonderlich überzeugt gewesen.

ActionPress Cathy Lugner im November 2021 in Berlin

Getty Images Richard Lugner, TV-Star

Getty Images Cathy Lugner, Mai 2017

